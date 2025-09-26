اتفاق بقيمة 25 مليار دولار بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات نووية

وقعت إيران اتفاقاً ضخماً مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لبناء أربع محطات نووية جديدة داخل الأراضي الإيرانية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) يوم الجمعة.

ويعد هذا الاتفاق واحداً من أكبر المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو في مجال الطاقة النووية منذ سنوات، ويعكس مستوى متقدم من التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل الظروف الدولية الراهنة، وفق وكالة رويترز للأنباء.

تم توقيع الاتفاق مع مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية، التي تعد الذراع الرئيسة لروسيا في تصدير التكنولوجيا النووية. وكانت المؤسسة قد أعلنت قبل يومين فقط توقيع مذكرة تفاهم مع إيران تتعلق بإنشاء محطات نووية صغيرة، لكنها لم تحدد حينها العدد ولا حجم الاستثمارات.

ويكشف الإعلان الجديد أن التفاهمات بين الطرفين وصلت إلى مستوى أوسع وأشمل، مع تحديد بناء أربع محطات كاملة.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع يعكس رغبة طهران في تعزيز بنيتها التحتية للطاقة النووية لأغراض معلنة تتعلق بتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات التنمية، لكنه في الوقت ذاته يثير قلق الغرب، خاصة أن الملف النووي الإيراني ما زال موضع خلاف مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تتهم طهران بالسعي لامتلاك قدرات عسكرية نووية.

كما يأتي هذا الاتفاق في سياق سياسي وجيوسياسي حساس، حيث تعمق إيران تعاونها مع روسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين. ويرى محللون أن موسكو تسعى عبر هذا التعاون إلى توجيه رسالة بأنها لا تزال لاعباً رئيسياً في سوق التكنولوجيا النووية، فيما تحاول إيران إظهار قدرتها على إيجاد بدائل عن الغرب لبناء مشروعات استراتيجية.

ويؤكد خبراء أن المشروع، في حال تنفيذه، سيشكل دفعة كبيرة لإيران نحو امتلاك بنية تحتية نووية واسعة النطاق، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن مستقبل المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى.

بهذا الاتفاق، تضع إيران وروسيا حجر أساس جديداً لشراكة تمتد لعقود قادمة، تتجاوز حدود الاقتصاد والطاقة، لتشكل تحالفاً استراتيجياً في مواجهة التحديات المشتركة مع الغرب.