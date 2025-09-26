قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
أخبار العالم

اتفاق بقيمة 25 مليار دولار بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات نووية

القسم الخارجي

وقعت إيران اتفاقاً ضخماً مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لبناء أربع محطات نووية جديدة داخل الأراضي الإيرانية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) يوم الجمعة. 

ويعد هذا الاتفاق واحداً من أكبر المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو في مجال الطاقة النووية منذ سنوات، ويعكس مستوى متقدم من التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل الظروف الدولية الراهنة، وفق وكالة رويترز للأنباء.

تم توقيع الاتفاق مع مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية، التي تعد الذراع الرئيسة لروسيا في تصدير التكنولوجيا النووية. وكانت المؤسسة قد أعلنت قبل يومين فقط توقيع مذكرة تفاهم مع إيران تتعلق بإنشاء محطات نووية صغيرة، لكنها لم تحدد حينها العدد ولا حجم الاستثمارات. 

ويكشف الإعلان الجديد أن التفاهمات بين الطرفين وصلت إلى مستوى أوسع وأشمل، مع تحديد بناء أربع محطات كاملة.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع يعكس رغبة طهران في تعزيز بنيتها التحتية للطاقة النووية لأغراض معلنة تتعلق بتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات التنمية، لكنه في الوقت ذاته يثير قلق الغرب، خاصة أن الملف النووي الإيراني ما زال موضع خلاف مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تتهم طهران بالسعي لامتلاك قدرات عسكرية نووية.

كما يأتي هذا الاتفاق في سياق سياسي وجيوسياسي حساس، حيث تعمق إيران تعاونها مع روسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين. ويرى محللون أن موسكو تسعى عبر هذا التعاون إلى توجيه رسالة بأنها لا تزال لاعباً رئيسياً في سوق التكنولوجيا النووية، فيما تحاول إيران إظهار قدرتها على إيجاد بدائل عن الغرب لبناء مشروعات استراتيجية.

ويؤكد خبراء أن المشروع، في حال تنفيذه، سيشكل دفعة كبيرة لإيران نحو امتلاك بنية تحتية نووية واسعة النطاق، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن مستقبل المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى.

بهذا الاتفاق، تضع إيران وروسيا حجر أساس جديداً لشراكة تمتد لعقود قادمة، تتجاوز حدود الاقتصاد والطاقة، لتشكل تحالفاً استراتيجياً في مواجهة التحديات المشتركة مع الغرب.

