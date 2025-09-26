صندوق التنمية الثقافية يحتفل بتخريج دفعتين من بيت جميل للفنون التراثية

احتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس الخميس بتخرج 38 خريج وخريجة من الدفعتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من فناني برنامج (بيت جميل) للفنون التراثية، وذلك بالحفل الكبير الذي أقيم بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

تهدف الدراسة والتي تستمر عامين إلى الحفاظ على الحرف التقليدية في مصر ودعمها، حيث يتخصص الدارسون في الأعمال الخشبية والأشغال المعدنية و الخزف والجبس والزجاج المعشق.

حضر الحفل المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وسوزان ودنميري، مسؤولة برامج الفنون والثقافة في مجتمع جميل و الدكتور ممدوح صقر مدير البرنامج بالقاهرة ، بالإضافة إلى أسر الخريجين وأصدقائهم و خريجي الدفعات السابقة.

واستُهِل الحفل بجولة في المعرض لاستعراض مشاريع الخريجين، ثم كلمات ألقاها القائمين على البرنامج ..

حيث أعرب د. ممدوح صقر عن سعادته بما يقدمه الطلاب من أعمال في كل دفعة في مجالات الخزف والأعمال المعدنية والجبس، في رحلة إبداعية وفنية نعتز بها جميعًا.

وأكد "صقر" أن البرنامج مستمر في التطوير باستمرار، سواءً تطوير التقنيات أو المناهج.. وبناءً على ذلك، تم هذا العام إدراج تخصص جديد وهو فن تعشيق النجارة التقليدية، بالإضافة إلى تخصصات زخرفة الخشب، مثل التطعيم والحفر على الخشب وخراطة الخشب.

من جانبه عبر المعماري حمدي السطوحي عن إيمانه باستثارة الأفكار الناتجة عن الابداع والدور الذي تلعبه معروضات الخريجين فى ترجمة هويتنا الاصيلة من خلال "إستثارة جذور الهوية داخل بواطن ذاكرة الشعوب" وهذا مايقوم به برنامج (بيت جميل).

وأضاف "سطوحي" انه لم يسعد بالمنتج المعروض فقط، ولكن اسعده المنهج الدراسي الذى يعد القيمة الأساسية والطاقة الايجابية والتحديات داعياً الخريجين إلى الدور الهام في مسئولية تغيير العالم بالفن والثقافة .

تُعرض أعمال الخريجين في معرض مفتوح مجانًا للجمهور من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر، من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٣ عصرًا، بمركز الفسطاط للحرف التقليدية.

تأسس برنامج (بيت جميل) في عام 2009 بالقاهرة، وهو شراكة تعاونية بين مؤسسة الملك البريطانية - مدرسة الفنون التقليدية ومجتمع جميل وقطاع صندوق التنمية الثقافية في مصر.

حيث يسعى البرنامج إلى الحفاظ على أقدم الحرف التراثية في مصر ودعمها، ويستقبل حوالي 20 طالباً سنوياً للدراسة لمدة عامان ضمن برنامج تدريبي تم تطويره وفقاً لنفس المبادئ والمعايير المتبعة في الدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسة الملك في مقرها بالعاصمة لندن.. يُعنى البرنامج بتدريس فنون الهندسة التقليدية والرسم القائم على الملاحظة وتناغم الألوان والزخارف النباتية، بالإضافة إلى توفير تدريب متخصص في أعمال الخزف والجبس والزجاج المعشق والأشغال المعدنية والخشبية.