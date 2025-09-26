غدا ..فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمركز أبوتشت في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً السبت 27 سبتمبر 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن فصل الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطات ومحولات الخزان.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة الرابعة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة السابعة صباحاً، على مجموعتين متفرقتين.

وتتضمن المجموعة الأولى مناطق" بخانس ونجوعها، مرشح النجمة، نجع القصب، الرزقة، الخيام، الخزان، محطة الخيام، منطقة الحراسات، الحبيلات ونجوعها"، ويتم فصل التيار عنها بداية من الساعة ٤ صباحا وحتى ٧ صباحاً.

وتتضمن المجموعة الثانية مناطق "قرية بخانس، قرية الرزقة، منطقة الخزان، نجع القصب، الحبيلات الشرقية، مرشح النجمة، مرشح فرشوط"، ويبدأ فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة ٦ صباحا وحتى ٩ صباحاً، لإجراء أعمال الصيانة.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

