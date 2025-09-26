شعبة الأسماك تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاضات

أكد محمد عبد الحليم عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، أن الأسعار ارتفعت في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود " البنزين والسولار"، التي تستخدم في عمل المزارع، وأن ارتفاع أسعار النقل كان لها تأثير على الأسعار.

وأضافت عضو شعبة الأسماك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن موسم السمك يبدأ من 15 سبتمبر حتى نهاية شهر إبريل، ولكن بشكل عام لا يوجد مشكلة في انتاج الأسماك بمصر.

ولفت إلى أن الأسعار في الفترة المقبلة ستنخفض، وأنه يطالب المواطنين بشراء الأسماك من أسواق الجملة، موضحًا أن الأسعار في أسواق الجملة تكون منخفضة الثلث عن الموجودة في المحلات العادية.

وأشار إلى أن سعر السمك يتم تحديده على العرض والطلب، فالتجار عندما يكون لديه كميات في السمك يقوم بتخفيض الأسعار، وأن ذلك يكون له تأثير إيجابي على المواطنين.