الرئيس السيسي: السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
فتاوى وأحكام| حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ترامب يشيد بعلاقاته مع الرئيس السيسي ويقدر جهوده في المنطقة
التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة
أول رد فعل من ساركوزي على الحكم بسجنه 5 سنوات
رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
مرأة ومنوعات

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل يخني السمك

طريقة عمل يخني السمك
طريقة عمل يخني السمك
هاجر هانئ

قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل يخني السمك فهي من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير يخني السمك


● 500 جم سمك بلطي

● 2 بصلة كبيرة (مقطعة شرائح دائرية رفيعة)

● ½ كوب خل أبيض

● ½ كوب ماء

● ¼ كوب زيت

● ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

● ملح حسب الرغبة

● فلفل أسود

طريقة تحضير يخني السمك


تحضير السمك:

اغسل شرائح البلطي جيدًا بالماء والملح.
تحمير البصل:

سخّن الزيت في مقلاة، ثم أضف شرائح البصل وقلّب حتى تبدأ في الاحمرار الخفيف.
في صحن طهي واسع (صينية فرن أو طاجن):
افرد البصل في القاع.
رتّب فوقه شرائح السمك.

تحضير السوائل:

اخلط الخل مع الماء جيدًا.
اسكب الخليط فوق الخليط.
الطهو:

ضع الصحن على نار هادئة أو في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج السمك ويتشرب النكهات.
بعد النضج، أضف عصير الليمون ورش القرفة فوق الوجه قبل التقديم.

يخني السمك

