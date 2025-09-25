بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل يخني السمك

قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل يخني السمك فهي من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير يخني السمك



● 500 جم سمك بلطي

● 2 بصلة كبيرة (مقطعة شرائح دائرية رفيعة)

● ½ كوب خل أبيض

● ½ كوب ماء

● ¼ كوب زيت

● ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

● ملح حسب الرغبة

● فلفل أسود

طريقة تحضير يخني السمك



تحضير السمك:

اغسل شرائح البلطي جيدًا بالماء والملح.

تحمير البصل:

سخّن الزيت في مقلاة، ثم أضف شرائح البصل وقلّب حتى تبدأ في الاحمرار الخفيف.

في صحن طهي واسع (صينية فرن أو طاجن):

افرد البصل في القاع.

رتّب فوقه شرائح السمك.

تحضير السوائل:

اخلط الخل مع الماء جيدًا.

اسكب الخليط فوق الخليط.

الطهو:

ضع الصحن على نار هادئة أو في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج السمك ويتشرب النكهات.

بعد النضج، أضف عصير الليمون ورش القرفة فوق الوجه قبل التقديم.