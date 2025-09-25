بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل يخني السمك

قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل يخني السمك فهي من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.
مقادير يخني السمك
● 500 جم سمك بلطي
● 2 بصلة كبيرة (مقطعة شرائح دائرية رفيعة)
● ½ كوب خل أبيض
● ½ كوب ماء
● ¼ كوب زيت
● ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج
● ملح حسب الرغبة
● فلفل أسود
طريقة تحضير يخني السمك
تحضير السمك:
اغسل شرائح البلطي جيدًا بالماء والملح.
تحمير البصل:
سخّن الزيت في مقلاة، ثم أضف شرائح البصل وقلّب حتى تبدأ في الاحمرار الخفيف.
في صحن طهي واسع (صينية فرن أو طاجن):
افرد البصل في القاع.
رتّب فوقه شرائح السمك.
تحضير السوائل:
اخلط الخل مع الماء جيدًا.
اسكب الخليط فوق الخليط.
الطهو:
ضع الصحن على نار هادئة أو في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج السمك ويتشرب النكهات.
بعد النضج، أضف عصير الليمون ورش القرفة فوق الوجه قبل التقديم.