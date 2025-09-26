مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية

أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أنه يجب التعلم من التجربة الصعبة الخاصة بسرقة إسورة ذهبية من المتحف المصري، موضحًا أن المشكلة ليست في سرقة قطعة ذهب، ولكن المشكلة في سرقة قطعة أثرية.

وأضافت كبير الأثريين بوزارة السياحة والاثار، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح تقديم الإعلامية إلهام صلاح، أنه حتى هذه اللحظة لن تعلن الوزارة اسم المتهمة في القضية، ولكن هناك إجراءات إدارية غير صحيحة بخصوص تأمين .

ولفت إلى أن المتهم في القضية متعلمة ومثقفة وحاصلة على دكتوراه، وعملت في الكثير من الأماكن، وتعاملت مع آثار اقيم وأعلى من هذه الإسورة التي تم سرقتها.

وأشارت إلى أنه يطالب بعمل تقنية الفار، أي الرجوع للفيديو لمعرفة التفاصيل الخاصة بالسرقة، ويتم معرفة مكان الخرزة المفقودة، والسلك الذي كان يربط الخرزة بالإسورة.

ولفت إلى أن الكثير من المعلومات التي قدمت للمواطنين عبر السوشيال ميديا غير صحيحة، موضحا أن وزن الأسورة ليس 600 جرام، لكن وزنها 37 جرام.