مجرم حـ رب.. طاهر النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن وليس الأمم المتحدة

قال القيادي البارز طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة .

وأوضح النونو، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة .

وأضاف أن إجبار نتنياهو وفده على التصفيق والصفير له جنون عظمة.

وتابع النونو: وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم .

وأكد طاهر النونو ، أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو .

وفي وقت سابق، غادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، وأضاف أن الفلسطينيين لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

وأضاف نتنياهو، أنه تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

وتابع أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة .

وذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.