طريقة عمل بطاطس بالبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس بالبشاميل، فهي من الأكلات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص.
مقادير بطاطس بالبشاميل
● بطاطس مسلوقة ومهروسة
● زبدة
● كمون
● كزبرة
● كريمة
للبشاميل
● دقيق
● لبن
● زبدة
● جبنة موتزاريلا
● ملح
● فلفل
طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل
- في طاسة على النار توضع زبدة, كريمة, كزبرة, كمون, ملح, فلفل، وتقلب المكونات ثم تضاف بطاطس مهروسة و مسلوقة مع استمرار تقليب المكونات.
- في بايركس توضع بطاطس مهروسة.
- يوضع لبن مع دقيق على البارد وتقلب المكونات ثم يضاف ملح, فلفل، وتقلب المكونات ثم ترفع على النار للحصول على البشاميل.
- يضاف 2 مكعب زبدة مع استمرار تقليب المكونات.
- يوضع بشاميل على البطاطس المهروسة.
- توضع على الوجه جبنة موتزاريلا ثم يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي ويقدم.