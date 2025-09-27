طريقة عمل بطاطس بالبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس بالبشاميل، فهي من الأكلات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

مقادير بطاطس بالبشاميل

● بطاطس مسلوقة ومهروسة

● زبدة

● كمون

● كزبرة

● كريمة

للبشاميل

● دقيق

● لبن

● زبدة

● جبنة موتزاريلا

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل