استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18:

سجل سعر 4337 جنيهًا للجرام.

عيار 21:

بلغ سعر 5060 جنيهًا للجرام.

عيار 24:

وصل إلى 5782 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (عيار 21):

سجل سعره اليوم 40480 جنيهًا.

تأتي هذه الأسعار في ظل متغيرات محلية ودولية تؤثر على سوق الذهب، سواء من حيث أسعار الدولار أو حركة البورصات العالمية، إلى جانب الطلب المحلي المتزايد على المعدن النفيس.