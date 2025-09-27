حملة أمنية.. ضبط صياد وعامل مطلوبين في 66 حكمًا بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط صياد وعامل مطلوبين في 66 حكمًا، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «م.ر» 63 سنة، صياد، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم والمطلوب في 50 حكمًا جزئيًا.

كما ضبطت الحملة المحكوم عليه «هـ.ع» 49 سنة، عامل، ومقيم مركز كفر الشيخ، والمطلوب في 16 حكمًا جزئيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.