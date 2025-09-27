مطربة سورية: مصر الحضن الأكبر للفن العربي

كشفت المطربة السورية لينا شاماميان ، أن مصر مثلت نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في فترة جائحة كورونا.

وأوضحت أن مصر كانت البلد الوحيد تقريبًا الذي استمر فيه النشاط الفني خلال تلك الفترة، حيث حضرت مهرجان الجونة وشاركت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020، مما شكل بداية مختلفة لعلاقتها مع مصر.

مصر كانت عبر تاريخها الحاضنة الكبرى للفن العربي

وأكدت شاماميان ، خلال لقاء مع برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر كانت عبر تاريخها الحاضنة الكبرى للفن العربي، ومكان انطلاقة الفنانين إلى العالم.

وأضافت: «مصر فيها شيء مختلف تمامًا، والفن حاضر في كل تفاصيل الحياة، فهي منارة للفن، والفنان العربي لا بد أن يمر بمصر لأنها الحضن الأكبر والإلهام الدائم».

وأشارت إلى أن تنقلها المتكرر بين مصر وأوروبا منحها فرصة للتعرف على موسيقيين جدد والتفاعل مع مدارس موسيقية متنوعة، مما يعزز تجربتها الفنية.

وأكدت رغبتها في أن تضيف شيئًا جديدًا للفن من خلال مصر، التي تراها منصة أساسية للابتكار والتطور الفني.

واختتمت شاماميان حديثها بالتأكيد على أنها تجد في مصر بيئة خصبة للإبداع، وأن ارتباطها بها ليس مجرد مشاركة فنية، بل علاقة وجدانية راسخة.