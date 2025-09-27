الرئيس اللبناني يدعو لإقامة جيش واحد والابتعاد عن الانقسام لمواجهة الأخطار

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون على أنه "لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة وجيش واحد، ولا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة".

وحثّ على التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد، وذلك خلال كلمة اليوم السبت، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

كما أكد "ألا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة، التي تمتلك وحدها الشرعية، وتضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة".

كما شدد على ضرورة "التفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة".

و يعيش لبنان انقساماً سياسياً حول حصر السلاح بيد الدولة، وتسليم سلاح حزب الله. و قد زادت التوترات خلال اليومين الماضيين، بعدما تحدى الحزب قراراً رسمياً منع إضاءة صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين. إذ أقام فعالية في منطقة الروشة، وأضاء الصخرة الشهيرة بصور قادته.