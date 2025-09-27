حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع شبورة كثيفة على الطرق ورياح في القاهرة الكبرى

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

كاترين 30 13

الطور 32 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 29 21

العلمين 29 20

مطروح 28 22

السلوم 30 19

سيوة 32 18

رأس غارب 35 26

الغردقة 35 26

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

الوادي الجديد 37 19

أبو سمبل 37 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 27

المدينة المنورة 42 29

الرياض 40 27

المنامة 36 31

أبوظبي 39 30

الدوحة 38 30

الكويت 40 26

دمشق 32 16

بيروت 29 25

عمان 31 19

القدس 30 18

غزة 29 24

بغداد 38 22

مسقط 34 30

صنعاء 27 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 22

تونس 28 18

الجزائر 27 17

الرباط 26 16

نواكشوط 41 28

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 24 12

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 36 22

نيودلهي 37 28

جاكرتا 33 24

بكين 29 13

كوالالمبور 33 24

طوكيو 29 22

أثينا 24 16

روما 26 13

باريس 19 09

مدريد 23 12

برلين 18 07

لندن 19 11

مونتريال 23 13

موسكو 10 05

نيويورك 26 17

واشنطن 26 18

أديس أبابا 21 11