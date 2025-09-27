محافظ مطروح يستقبل عميد المعهد التكنولوجي لبحث أعمال التطوير

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت ، الدكتور عبدالقادر عبدالكريم ابراهيم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ومطروح وبحضور الدكتور سيد هارون مدير فرع المعهد بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للاسكان والمهندسة ايمان عبد الجليل مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والدكتور محمد حمدى عضو هيئة التدريس بالمعهد .

وجه محافظ مطروح التهنئة لعميد المعهد العالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق ، مع تأكيد تقديم كافة الدعم لجهود ودور المعهد التعليمى والتدريبي

كما تم مناقشة جهود المحافظة بالتعاون مع المعهد في إنهاء أعمال تطوير فرع المعهد التكنولوجي ، حيث تم تشغيله التجريبي استقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد ،مما ييسر على الطلاب واستقرارهم حاليا بمقر المعهد بعد تطويره والاعداد لافتتاحه قريبا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى و استيعاب مزيد من الاعداد خلال الأعوام القادمة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اللقاء السنوى مع الخريجات المكلفات بالخدمة العامة بحضور الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

وجه محافظ مطروح التهنئة للخريجات مع تمنياته لهن بالتوفيق في حياتهن العملية وخدمة الوطن والمجتمع من خلال الخدمة العامة بعدد من القطاعات و الجهات الخدمية والتنموية بالمحافظة ، معرباً عن سعادته بلقاء المكلفات بالخدمة العامة وعددهن ٧٧ بمطروح مؤكدا على أهمية مهمتهن ودورهن الهام في المشاركة في خدمة مجتمعهن كواجب وطنى

موجهاً بالوقوف على رغباتهن في التوزيع وفق تخصصاتهن وعدم وجود عوائق للاستغلال الأمثل لطاقاتهن في مجالات العمل المختلفة سواء في مبادرة حياة كريمة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها ،مع تمنياته لهن بالتوفيق خلال فترة الخدمة لمدة عام

كما حرص محافظ مطروح على الاستماع لمطالب فتيات الخدمة العامة سواء في مهام التوزيع أو في الخدمات المجتمعية المختلفة والرد على تساؤلاتهن واستفساراتهن.