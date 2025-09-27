أفضل علاج للاكتئاب والقلق .. 4 مضادات إيمانية تحميك منه

قالت إلهام شبانة، واعظة بالأزهر الشريف، إن دوام الحال من المحال، وإنه لا يوجد إنسان يعيش حياته كلها في راحة وسعادة دون مشاكل أو أزمات، فالجميع يمرّ بفترات من التعب والإرهاق والضغوط النفسية، وقد يفقد شخص عزيزاً أو يواجه خسارة كبيرة أو أزمة مالية أو اهتزازاً في الثقة بالنفس، وهذه الأمور قد تصيب الإنسان بالاكتئاب.

علاج الاكتئاب والقلق

وأضافت شبانة، خلال تصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء»، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بعلاجات روحية تداوي القلوب قبل الأبدان.

وأوضحت أن أول مضاد للاكتئاب هو اللجوء إلى الله تعالى والاعتماد عليه، لأنه أرحم بالعبد من والديه، ولأنه القادر على كشف الكربات وإزالة الهموم، فلا ييأس المؤمن من روح الله أبداً.

وبيّنت أن ثاني مضاد للاكتئاب هو الصلاة، فهي نجاة ومناجاة، وعلاج فعال للحزن والهمّ والغمّ، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

وتابعت أن المضاد الثالث للاكتئاب هو استشعار النعم والصبر، فعدّ نعم الله على العبد يجعله يشعر بالغنى والرضا، والصبر على الابتلاء له أجر عظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه».

وقالت إن رابع مضاد للاكتئاب هو السعي والاجتهاد وعدم الاستسلام للانتكاسات، مشددة على أن المشكلة ليست في الوقوع، بل في الاستسلام لليأس، وأن الإنسان قادر – بعون الله – أن ينهض ويبدأ من جديد. ودعت كل من يشعر بالاكتئاب أو الحزن أو الابتلاء أن يبدأ فوراً باللجوء إلى الله، والصلاة، واستشعار النعم، والصبر والعمل، ليزول الهمّ سريعاً ويعود الصفاء النفسي.

دعاء الضيق والاكتئاب

(اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي وغمِّي).

أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، أسالك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبقِ لي هما ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلّا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي، اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالاطاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما بأعدت بين المشرق والمغرب.دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشكو حاله للمولى عز وجل، (اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتي وهوانى على الناس، انت رب العالمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تتركنى إن لم يكن بك عليا غضب فلا أبالى، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل عليا سخطك، لك التوبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك).