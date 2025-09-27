قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في خطوة مثيرة للجدل.. ميتا تطرح سياسة "ادفع أو وافق" في بريطانيا بأسعار "أرخص" من أوروبا

ميتا
ميتا
احمد الشريف

بدأت شركة ميتا في توسيع نطاق سياستها المثيرة للجدل "ادفع أو وافق"، لتشمل هذه المرة المملكة المتحدة، بعد أن طبقتها سابقًا في دول الاتحاد الأوروبي.

ستجبر الشركة مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في بريطانيا على اتخاذ قرار: إما استخدام المنصات مع الإعلانات المخصصة (المبنية على تتبع بياناتهم)، أو دفع اشتراك شهري للحصول على تجربة خالية من الإعلانات.

الخيار الصعب.. ولكن بسعر أفضل

قد تجد هذه السياسة، التي أثارت جدلاً واسعًا في الاتحاد الأوروبي، نجاحًا أكبر في المملكة المتحدة، حيث تقدمها "ميتا" بسعر أفضل بكثير.

الاشتراك عبر الويب: سيكلف 2.99 جنيه إسترليني شهريًا (حوالي 4 دولارات).

الاشتراك عبر أندرويد و iOS: سيكلف 3.99 جنيه إسترليني شهريًا (حوالي 5.30 دولار).

وتقول "ميتا" إن الفارق في السعر يرجع إلى "الرسوم التي تفرضها آبل وجوجل". وإذا كان لديك حسابات إضافية مرتبطة بمركز حسابات ميتا الخاص بك، فسيتعين عليك دفع 2 جنيه إسترليني إضافي شهريًا لكل حساب على الويب، أو 3 جنيهات إسترلينية على الهاتف المحمول.

أرخص بكثير من أوروبا

جربت "ميتا" نموذجًا مشابهًا في الاتحاد الأوروبي بالفعل، ولكن بأسعار أعلى بكثير. وحتى بعد أن خفضت الأسعار هناك لاحقًا، لا تزال أعلى من الأسعار في المملكة المتحدة، حيث تبدأ حاليًا من 5.99 يورو شهريًا على الويب و 7.99 يورو شهريًا على الهاتف المحمول.

هل هي صفقة عادلة؟

أعلم أن الكثيرين، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، غاضبون من "ميتا" لأنها "تفرض" نموذج أعمالها على الناس. لكنني أشعر أن الجميع ينسى أن فيسبوك وإنستغرام ليسا إلزاميين. 

فإذا لم تعجبك فكرة دفع اشتراك أو استخدام "ميتا" لبياناتك لخدمة الإعلانات المخصصة، يمكنك ببساطة ترك تطبيقاتها. هذا من شأنه أن يحافظ على أمان بياناتك الشخصية، ويحسن صحتك العقلية، ويوفر لك الكثير من وقت الفراغ.

ميتا شركة ميتا إنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

عبدالصادق الشوربجي

الوطنية للصحافة تعلن شروط التقديم لجوائز (الامتياز الصحفي)

رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: قريبا.. إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد