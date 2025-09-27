الداخلية تكشف حقيقة منشور عن تخدير شخص وسرقة "توك توك" بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور لأحد الأشخاص، ادعى فيه تعرض نجلِه لتخدير وسرقة مركبة "توك توك" الخاصة به من قِبل صديق له بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن الواقعة لا تتضمن تخديرًا كما ورد في المنشور، وأن حقيقة الأمر تتمثل في تقدم الأب ببلاغ رسمي لقسم شرطة عين شمس، أفاد فيه بتعرض نجله (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لواقعة سرقة "التوك توك" خاصته بأسلوب المغافلة على يد أحد أصدقائه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بذات الدائرة) أثناء تواجده بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه ببيع "التوك توك" إلى عميلين سيئي النية.

تم ضبط العميلين، وبإرشادهما جرى ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.