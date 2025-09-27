قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوجّه بنشر قوات فيدرالية في بورتلاند ويهدد باستخدام "القوة الكاملة"
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة
حماس: التصعيد المتواصل بغزة يمثل رسالةَ تحدٍّ يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

52 فرداً في خطر بغواصة بالبحر المتوسط .. احتمالات بانفجارها بسبب تسرب الوقود

هاجر رزق

دخلت الغواصة "نوفوروسيسك"، التابعة لأسطول البحر الأسود، في حالة تأهب طارئة عقب تعرضها لمشكلات تقنية خطيرة ناجمة عن تسرب وقود أثناء وجودها في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال وقوع انفجار على متنها، و ذلك بحسب وسائل إعلام روسية.

و أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التسرب في الغواصة الروسية "نوفوروسيسك" نجم عن عطل في نظام الوقود، ما تسبب بتراكمه داخل المخزن الداخلي للغواصة، وسط تحذيرات من أن الطاقم قد يضطر إلى تفريغ الوقود المتسرب في البحر لتفادي الخطر.

ووفقاً للمصادر، يواجه الطاقم المكوَّن من 52 فرداً صعوبات بالغة في معالجة العطل نتيجة نقص قطع الغيارتسرب وقود والفنيين المتخصصين، بينما لم تُصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حتى الآن.

و أشارت التقارير إلى أن الغواصة، التي تعمل بالديزل والكهرباء ويبلغ طولها نحو 74 متراً، صُممت لحمل صواريخ كاليبر القابلة للتزويد برؤوس نووية، غير أن المصادر أوضحت أن هذه القدرات ليست مفعلة خلال وجودها في البحر المتوسط.

الغواصة تسرب وقود انفجار نوفوروسيسك عطل

