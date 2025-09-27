52 فرداً في خطر بغواصة بالبحر المتوسط .. احتمالات بانفجارها بسبب تسرب الوقود

دخلت الغواصة "نوفوروسيسك"، التابعة لأسطول البحر الأسود، في حالة تأهب طارئة عقب تعرضها لمشكلات تقنية خطيرة ناجمة عن تسرب وقود أثناء وجودها في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال وقوع انفجار على متنها، و ذلك بحسب وسائل إعلام روسية.

و أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التسرب في الغواصة الروسية "نوفوروسيسك" نجم عن عطل في نظام الوقود، ما تسبب بتراكمه داخل المخزن الداخلي للغواصة، وسط تحذيرات من أن الطاقم قد يضطر إلى تفريغ الوقود المتسرب في البحر لتفادي الخطر.

ووفقاً للمصادر، يواجه الطاقم المكوَّن من 52 فرداً صعوبات بالغة في معالجة العطل نتيجة نقص قطع الغيارتسرب وقود والفنيين المتخصصين، بينما لم تُصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حتى الآن.

و أشارت التقارير إلى أن الغواصة، التي تعمل بالديزل والكهرباء ويبلغ طولها نحو 74 متراً، صُممت لحمل صواريخ كاليبر القابلة للتزويد برؤوس نووية، غير أن المصادر أوضحت أن هذه القدرات ليست مفعلة خلال وجودها في البحر المتوسط.