مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

3 مشروبات طبيعية لتقوية مناعة طفلك

نهى هجرس

تفضل العديد من الأمهات تقديم المشروبات الطبيعية التي تساعد على تقوية مناعة الأطفال خلال تغير الفصول .

مشروبات لتقوية مناعة الأطفال 

 - عصير التوت

التوت مفيد جدًا لك لأنه مليء بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك.

يمكنك الجمع بين الفراولة والتوت الأزرق أو مزجها مع أنواع أخرى من الفاكهة.

- عصير البرتقال

 إن تناول كوب من عصير الحمضيات المفضل لديك كل صباح سيعطي جسمك فيتامين سي الذي يحتاجه بشدة  .

إذا كنت لا تحب الفواكه الحمضية، فإن كوب من عصير الطماطم يعد بديلاً جيدًا، حيث أن الطماطم غنية بشكل طبيعي بفيتامين سي أيضًا

- عصير البطيخ 

والأفضل من ذلك، أنه يحتوي على الليكوبين، يوجد الليكوبين عادة في الطماطم - لذلك، إذا لم تكن من محبي الطماطم، يمكنك الحصول على ما تحتاجه من البطيخ بدلا من ذلك.

