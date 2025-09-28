3 مشروبات طبيعية لتقوية مناعة طفلك

تفضل العديد من الأمهات تقديم المشروبات الطبيعية التي تساعد على تقوية مناعة الأطفال خلال تغير الفصول .

مشروبات لتقوية مناعة الأطفال

- عصير التوت

التوت مفيد جدًا لك لأنه مليء بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك.

يمكنك الجمع بين الفراولة والتوت الأزرق أو مزجها مع أنواع أخرى من الفاكهة.

- عصير البرتقال

إن تناول كوب من عصير الحمضيات المفضل لديك كل صباح سيعطي جسمك فيتامين سي الذي يحتاجه بشدة .

إذا كنت لا تحب الفواكه الحمضية، فإن كوب من عصير الطماطم يعد بديلاً جيدًا، حيث أن الطماطم غنية بشكل طبيعي بفيتامين سي أيضًا

- عصير البطيخ

والأفضل من ذلك، أنه يحتوي على الليكوبين، يوجد الليكوبين عادة في الطماطم - لذلك، إذا لم تكن من محبي الطماطم، يمكنك الحصول على ما تحتاجه من البطيخ بدلا من ذلك.

المصدر: health