3 مشروبات طبيعية لتقوية مناعة طفلك

تفضل العديد من الأمهات تقديم المشروبات الطبيعية التي تساعد على تقوية مناعة الأطفال خلال تغير الفصول .
مشروبات لتقوية مناعة الأطفال
- عصير التوت
التوت مفيد جدًا لك لأنه مليء بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك.
يمكنك الجمع بين الفراولة والتوت الأزرق أو مزجها مع أنواع أخرى من الفاكهة.
- عصير البرتقال
إن تناول كوب من عصير الحمضيات المفضل لديك كل صباح سيعطي جسمك فيتامين سي الذي يحتاجه بشدة .
إذا كنت لا تحب الفواكه الحمضية، فإن كوب من عصير الطماطم يعد بديلاً جيدًا، حيث أن الطماطم غنية بشكل طبيعي بفيتامين سي أيضًا
- عصير البطيخ
والأفضل من ذلك، أنه يحتوي على الليكوبين، يوجد الليكوبين عادة في الطماطم - لذلك، إذا لم تكن من محبي الطماطم، يمكنك الحصول على ما تحتاجه من البطيخ بدلا من ذلك.
المصدر: health