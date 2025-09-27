الشارقة الإماراتي يرد على شائعات غياب قائد فريق شاهين عبدالرحمن

أكد نادي الشارقة الإماراتي، اليوم السبت، أن ما تداوله البعض من أخبار غياب قائد الفريق الأول شاهين عبدالرحمن عن التدريبات تعتبر غير صحيحة أو غير دقيقة، حيث يتواجد اللاعب حاليًا في مقر النادي.

وأكد نادي الشارقة -في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- أن شاهين يستكمل برنامجه العلاجي تحت إشراف الطاقم الطبي المختص، ويشارك بصورة متوازنة في التدريبات بما يتناسب مع حالته الصحية، مشددًا على أن أي مستجدات تخص الفريق واللاعبين يتم نشرها عبر المنصات الرسمية الموثوقة فقط.

وأشار النادي إلى أن ما تداوله البعض من أخبار وصفها بـ"غير صحيحة أو غير دقيقة" يفتقر للمهنية والمصداقية، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمعايير التي حددها مجلس الإمارات للإعلام في ما يخص الشفافية والموضوعية، لافتا إلى أهمية الابتعاد عن الأخبار مجهولة المصدر أو المثيرة التي لا تعكس الواقع، ومؤكدًا التزامه الدائم بالتواصل الفعال مع جماهيره وإيصال المعلومات الصحيحة بكل وضوح.

