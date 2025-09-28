قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
البرلمان يستعد لمناقشة ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

محمد الشعراوي

يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط ترقب سياسي وتشريعي واسع لأجندة الجلسة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة ليعرض بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذا لنص المادة (123) من الدستور التي تخول الرئيس حق إعادة القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها قبل إصدارها.

وكان البرلمان قد أعلن الأسبوع الماضي تلقيه كتابا رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على بعض مواد القانون، موضحا أن هذه الملاحظات تعكس حرص دستوري ووطني على أن يظل التشريع متوازن، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الخطوة تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتعكس رؤية واعية لدور العدالة الجنائية كركيزة أساسية في حماية السلم المجتمعي وصون الحقوق والحريات.

