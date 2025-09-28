البرلمان يستعد لمناقشة ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط ترقب سياسي وتشريعي واسع لأجندة الجلسة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة ليعرض بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذا لنص المادة (123) من الدستور التي تخول الرئيس حق إعادة القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها قبل إصدارها.

وكان البرلمان قد أعلن الأسبوع الماضي تلقيه كتابا رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على بعض مواد القانون، موضحا أن هذه الملاحظات تعكس حرص دستوري ووطني على أن يظل التشريع متوازن، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الخطوة تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتعكس رؤية واعية لدور العدالة الجنائية كركيزة أساسية في حماية السلم المجتمعي وصون الحقوق والحريات.