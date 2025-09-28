قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأورمان تجري 12,367 عملية عيون مجانية لغير القادرين ببني سويف

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة و العالية الجودة والتى تقدم للمرضى الغير القادرين ، فى اجراء عدد (12,367)عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف منذ بداية عملها بالمحافظة الى الأن. 
وقالت هبه مصطفى الجلالى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، ان تقديم الخدمات الطبية جاء فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكده على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه. 
 

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الجمعية تنظم شهريا مالا يقل عن 4 قوافل شهرية بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.
مضيفًا، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف  مريض،واجراء عدد 216 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (172,878) نظارة طبية لغير القادرين.

