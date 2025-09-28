قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في مصر بـ 900 ألف جنيه| صور

سيارات جديدة 2026 في مصر
سيارات جديدة 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان سنترا، ودونج فنج شاين، وشيفروليه أوبترا ، ورينو تاليانت، وشيرى اريزو 5 .


نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج قوة 118 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 920 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وتنقل قوة المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تصل إلي 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه.

رينو تاليانت موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سرعة شيرى اريزو 5 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها خزاغن وقود سعة 48 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 675 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 725 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 755 ألف جنيه .

