ضبط شبكة لبيع خطوط محمول مفعلة ببيانات أشخاص آخرين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة متهمين تورطوا في بيع خطوط مفعلة بأسماء أشخاص آخرين دون إثبات هوية المستخدمين الفعليين، في مخالفة صريحة للقانون ولقواعد تنظيم الاتصالات.

البداية جاءت بعد ورود معلومات وتحريات أكدت تورط أحد الأشخاص، مالك "فاترينة" لبيع الهواتف في منطقة الموسكي، سبق اتهامه في قضايا جنائية، في ترويج عدد كبير من الخطوط الهاتفية المفعلّة باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ما يُعد تهديدًا مباشرًا لاستخدام الهواتف في أنشطة غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم الأول بحوزته 238 خط محمول من شبكات مختلفة، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط غير المشروع. وبمواجهته، اعترف ببيع الخطوط لحساب عدد من الزبائن دون تسجيل بياناتهم الحقيقية، مقابل أرباح مالية.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه يحصل على الخطوط من موظف بإحدى شركات الاتصالات، يتعاون معه في تمرير هذه العمليات، إلى جانب مالك محل هواتف محمولة يتولى جانبًا من التوزيع.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الآخرين، اللذين أقرا بدورهما في تنفيذ الواقعة وبتكرار هذا النشاط بهدف الربح السريع، بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها في التصدي لأي تجاوزات تمس أمن الاتصالات أو تُسهل ارتكاب الجرائم باستخدام أدوات اتصال غير شرعية.