الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
نظارات وعلاج مجاني.. 300 مستفيد من الكشف الطبي والعلاج المجاني ضمن قوافل طبية بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وجمعية إسعاد القلوب بمدينة فايد، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المنطقة، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك تحت إشراف مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ومحمود فوزي، مدير قوافل راعي مصر بالمحافظة.

وقدّمت القافلة خدماتها بجمعية إسعاد القلوب بالشارع الجديد بمدينة فايد، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو 300 مستفيد في تخصصات: الباطنة، الرمد، الأنف والأذن، العظام، والجلدية، إلى جانب تنفيذ 25 نظارة طبية وصرف العلاج بالمجان، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ويُعزّز من دور المبادرات المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مدرب الأهلي المرشح

من قصف كييف

القراخ والبيض

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

دواجن بيضاء

الحبس

صورة تعبيرية

مجلس النواب

بالصور

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

باسم يوسف

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

