نظارات وعلاج مجاني.. 300 مستفيد من الكشف الطبي والعلاج المجاني ضمن قوافل طبية بالإسماعيلية

نظّمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وجمعية إسعاد القلوب بمدينة فايد، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المنطقة، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك تحت إشراف مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ومحمود فوزي، مدير قوافل راعي مصر بالمحافظة.

وقدّمت القافلة خدماتها بجمعية إسعاد القلوب بالشارع الجديد بمدينة فايد، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو 300 مستفيد في تخصصات: الباطنة، الرمد، الأنف والأذن، العظام، والجلدية، إلى جانب تنفيذ 25 نظارة طبية وصرف العلاج بالمجان، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ويُعزّز من دور المبادرات المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.