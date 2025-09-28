علي عوف: توطين الصناعات الطبية على رأس أولويات الدولة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تضع توطين الصناعات الطبية وصناعة المستلزمات والأجهزة الخاصة بالمهن والتخصصات الطبية الجديدة على رأس أولوياتها، في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي ودعم الصناعة الوطنية.

وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن مصر تستهدف أن تصبح دولة محورية في تصدير المستلزمات الطبية إلى الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص استثمارية واعدة.

ولفت إلى أن الدولة تضع توطين الصناعات الطبية وصناعة المستلزمات والأجهزة الخاصة بالمهن والتخصصات الطبية الجديدة على رأس أولوياتها.



