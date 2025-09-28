للطلاب المتفوقين.. كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تتكفل بالمصروفات

قررت إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة برئاسة الدكتور رمضان محمود حسان، عميد الكلية، والدكتور عبد الغفار يونس، والدكتور نادي عبد الله، وكيلَي الكلية، سداد المصروفات الدراسية، ومصروفات الكتب لطلاب الفرق: الثانية والثالثة والرابعة الحاصلين على تقديرات: ممتاز، وجيد جدًّا، وأيضا طلاب الفرقة الأولى الحاصلين على مجموع 75% فأكثر في الثانوية الأزهرية.

وأكد عميد الكلية أن هذا القرار يأتي مكافأة للطلاب المتميزين على تفوقهم، وتشجيعًا لجميع الطلاب على الجد والاجتهاد والنجاح والتفوق في جميع الفرق الدراسية، ومساندة ودعمًا لأسرهم في مسيرة تعليمهم.