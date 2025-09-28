قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
رياضة

رضا شحاتة: من المستحيل التكهن بنتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباراة الأهلي والزمالك منفصلة عن كل الاحداث وكل الأجواء السابقة ليست حكم على مباراة القمة دي مباراة منفصلة عن كل حاجة

وأضاف: استعدادات اللاعبين لمباراة الاهلي والزمالك يكون مختلف ومباراة الاهلي والزمالك ليست مثل باقي المباريات ومن يقول غير ذلك “هراء”

وواصل: من المستحيل التكهن بنتيجة مباراة القمة، وحالة اللاعب يوم المباراة تكون نقطة فارقة في تحديد الفائز بالمباراة هتكون ماشية ازاي، وتسريب اسم المدير الفني الجديد للاهلي لن تؤثر على عماد النحاس مطلقا

وأردف: عماد النحاس يعلم ان هناك مدير فني اجنبي جديد وكل ما يشغل بال عماد النحاس هو الفوز بمباراة القمة، وتسريب المدير الفني الجديد لن يؤثر على تركيز عماد النحاس.

الاهلي الزمالك الدوري

