محافظة السويس تطلق حملتها التنشيطية تحت شعار "تعالى السويس" بمناسبة اليوم العالمي للسياحة

أعلنت محافظة السويس انطلاق حملتها التنشيطية الجديدة للسياحة تحت شعار "تعالى السويس" تحت رعاية المحافظ الدكتور طارق حامد الشاذلي بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، في دعوة مفتوحة لاكتشاف معالم المحافظة وتراثها الثقافي والحضاري والإنساني، وإبراز مكانتها كأحد المقاصد السياحية المتميزة في مصر.



وأشارت المحافظة - في بيان اليوم/الأحد/- إلى أن الحملة تبدأ بتدشين صفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي تحمل اسم "تعالى السويس" لتكون نافذة رقمية حديثة للتعريف بالسويس ومعالمها وتهدف الصفحة إلى نشر محتوى رقمي متنوع يبرز المقومات السياحية، ويعرض التراث الأثري والإنساني والثقافي للمدينة في صورة متجددة ومعاصرة، بما يعزز من وصول الرسالة وتأثيرها على مختلف الفئات.



وتركز الحملة على تقديم محتوى إبداعي ثري بالتعاون مع المؤرخين والمتخصصين وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، ويتضمن إنتاج محتوى بصري وإعلامي متميز يعرض بالصور والفيديو أهم المعالم السياحية والأثرية، إلى جانب إبراز المظاهر الجمالية التي تعكس روح المدينة، إطلاق برامج تثقيفية وسردية من أبرزها برنامج "حكايات من السويس"، لتوثيق محطات بارزة من تاريخ المحافظة، إنتاج أعمال فنية مبتكرة مثل "كرتون حكايات جدو عن السويس"، الموجه للأطفال والأجيال الجديدة لتقديم تاريخ السويس وقيمها بصورة مبسطة وجاذبة، تدشين مسابقات جماهيرية لتشجيع المواطنين على توثيق معالم المحافظة بعدساتهم، تغطية مباشرة لأبرز الفعاليات والأنشطة السياحية بالمحافظة.



وأكدت محافظة السويس أن حملة "تعالى السويس" تمثل مشروعًا متكاملًا يهدف إلى وضع السويس على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، وإبراز معالمها وصورتها الحضارية، فضلًا عن تعزيز شعور الانتماء والفخر لدى المواطنين بمحافظتهم.

