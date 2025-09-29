قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل توست في البيت.. أحلى من الجاهز

توست
توست
هاجر هانئ

قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل توست في البيت بدلا من شرائه من المحلات و الأسواق.

مقادير توست 


● ٤ كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة

● ٣ ملاعق كبيرة سكر

● بيضة

● ملعقة صغيرة ملح

● كيس فانيلا

● كوب حليب

● نصف كوب قشطة نباتي

● ربع كوب زبدة طرية

● ماء للعجن

طريقة تحضير توست


تخلط المكونات الجافة معا
يضاف البيض والقشطة ونقلب
تضاف الزبدة والحليب ونقلب
يضاف الماء ونقلب حتى يتشكل عجين
يترك العجين ليختمر حوالي ساعة
يقسم المقدار إلى 3 كرات
تفرد الكرات على شكل بيضاوي وتلف على شكل رول
ترص لفائف العجين في قالب إنجلش كيك
يترك ليختمر ويتضاعف حجمه
يخبز في الفرن حتى تمام الطهي
 

