المؤتمر: توجيهات الرئيس خارطة طريق للاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمار

أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي تمثل رؤية اقتصادية واضحة لترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد الحميد، أن متابعة الرئيس للمؤشرات الإيجابية مثل تراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم، تؤكد جدية الدولة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، بما يتيح للقطاع الخاص التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن حرص الرئيس على توفير الاحتياجات الدولارية لمستلزمات الإنتاج يعزز قدرة الصناعة الوطنية ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، بجانب تأكيده على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وضبط الأسعار لحماية المواطن.

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار أن دعوة الرئيس لابتكار نماذج تقييم ائتماني جديدة والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، تعكس التزام الدولة بتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية.

واختتم عبد الحميد مؤكداً أن هذه التوجيهات ترسم خارطة طريق للاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.