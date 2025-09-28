قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب خلافات .. القبض على شاب أضرم النيران في شقة ابن خالته في الزيتون

أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أضرم النيران في شقة ابن خالته في منطقة الزيتون في القاهرة بسبب خلافات بينهما.

القبض على شاب أضرم النيران في شقة ابن خالته في الزيتون

 كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، نشوب خلافات أسرية بين المتهم وابن خالته قام على أثرها الأول بإضرام النيران في الشقة بعدما اعترض المجني عليه على وقوف المتهم أمام منزله مع أصدقائه وشربهم السجائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الزيتون وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وجرى فحص البلاغ للوقوف على ملابساته وأسباب الحريق.

