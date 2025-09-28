قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خرطوش الجيرة يحول قرية الشيخ شاهين بسوهاج لساحة دماء.. إصابة 4 عمال في مشاجرة دامية

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الشيخ شاهين التابعة للوحدة المحلية لأولاد يحيى بحري بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، مساء اليوم الأحد، مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية من نوع الخرطوش.

ما أسفر عن إصابة أربعة عمال بجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول أربعة مصابين بطلقات خرطوش على خلفية مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم:" الديب ب م، 67 عامًا، عامل زراعي، مصاب بطلق خرطوش بالظهر والساعدين والفخذ الأيمن- أدهم خ أ، 40 عامًا، عامل، مصاب بطلقات خرطوش بالصدر والخد الأيسر والساعد الأيمن والفخذ الأيمن والكتف".

"سعودي ر أ ع، 46 عامًا، عامل، مصاب بطلق خرطوش بالخد الأيسر والذراع الأيسر والرأس والساقين والفخذين- محمد ع أ ا، 31 عامًا، عامل، مصاب بطلق خرطوش بالصدر والبطن والكتفين والفم".

وأفادت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالقرية، وتطورت الأحداث سريعًا حتى وصلت لاستخدام السلاح الناري، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم تأمين المستشفى لاحتواء الموقف، فيما كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتسببين في إطلاق النار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة إصابة

