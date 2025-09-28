وزير الري: مشاريع حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف وأعدنا أجزاء من الشواطئ بعد اختفائها

علق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على إجراءات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، قائلًا: "التغيرات المناخية حقيقية، ولا يستطيع أحد إنكارها، وأصبحنا نراها الآن على الأرض. فكيف نرى درجات الحرارة تصل في شهر يوليو إلى 45-47 درجة مئوية؟ هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه، ونرى ذلك كوزارة ري."

وتابع في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "نرصد هذه التغيرات في الشواطئ، مثل ارتفاع الأمواج، وغيرها من الظواهر."



ولفت إلى أن وزارة الري حرصت على معالجة التغيرات المناخية والتعامل معها من خلال إشراك كافة الجهات المعنية، مثل وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لمواجهة التغيرات المناخية في الساحل الشمالي، متابعًا: "عملنا مشروع مهم جدًا."



وكشف أنه في أسبوع المياه القادم، الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر المقبل، سيتم الإعلان عن المنظومة المتكاملة للشواطئ في مصر، قائلًا: "المنظومة المتكاملة ستهدف لحماية الشواطئ من جميع الأبعاد، بما في ذلك الاستثمارات السياحية وغيرها، حتى لا نقوم بإجراءات تتعارض مع أخرى، لتكون كل جهات الدولة مسؤولة ضمن المنظومة."



وأضاف: "هناك منظومة سيتم عرضها في أسبوع المياه القادم تخص الإدارة المتكاملة للساحل الشمالي، مثل موضوع تداخل أمواج البحر مع المياه الجوفية."



وأكمل: "نقوم بتدشين منظومة لمراقبة آبار المياه الجوفية، لرصد التغيرات وحماية هذه الآبار باعتبارها موردًا غير متجدد."



وأشار هاني سويلم إلى أن"الإسكندرية يتم حمايتها، ومن يزورها كل عام في فصل الصيف يلاحظ الأمور الجديدة التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع المحافظ وأجهزة الدولة المختلفة."



واختتم قائلًا:"هناك الكثير من الجهود تُبذل في الإسكندرية، وفي أماكن كانت قد اختفت، وعادت للظهور مرة أخرى، وذلك بفضل العمل المستمر في برامج حماية شواطئ الإسكندرية."



وحول الجهود لحماية واحة " سيوة " من التدهور علق قائلاً : " سيوة كانت بأمر مباشر من الرئيس السيسي حيث تم تدشين مشروع بيئي من الدرجة الاولى والي عاوز يشوف مشروع تنمية مستدامة حقيقي يزور سيوه ويشوف إجتماعتنا مع أهالي سيوة والمجتمع المدني لايقاف هدر النخيل والمياه لاعادة سيوة لشبابها وحيوتها على الارض وهذا نفذ بالفعل ويرى نتائجه الان بدأت تظهر على الارض "