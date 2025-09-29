"بنت يامنة" فيلم يوثق رحلة صمود فتاة في الصعيد بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

عُرض الفيلم الوثائقي "بنت يامنة"، للمخرجة مروة ‏الشرقاوي، في سينما الهناجر، ضمن فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، وذلك في إطار برنامج مسار الفنون المجتمعية، الذي يُقام في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس، بالتعاون مع مهرجان الفنون المجتمعية في دورته الثامنة.



يوثّق الفيلم تجربة شخصية لفتاة تُدعى "نور" من أسيوط، تعرض التحديات التي تواجهها هي وأسرتها، والتي تواجه الفتيات، خاصةً في صعيد مصر، كما يُسلّط الضوء على قيم الصمود والإصرار، وكيف يمكن للمرأة أن تحوّل الصعوبات إلى قوة.



‏وأعقب عرض الفيلم جلسة نقاشية، بحضور "نور" ووالدتها "يامنة"، شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وشارك فيها الفنانة سلوى محمد علي، والفنان مصطفى عماد.



‏عبَّرت "نور" -في البداية- عن سعادتها بالفيلم، وقالت: "لدي شعور غريب، لأن الفيلم جعلني أرى (نور) القوية التي لم أكن أراها بداخلي، وأبهرتني طريقة السرد، ورغم تخوفي من أنني تحدثت عن أشياء كثيرة في الفيلم، إلا أنني أريد أن أشكر المخرجة مروة ‏الشرقاوي على الصورة التي أظهرتني بها، وجعلتني فخورة بنفسي وبوالدتي".

و"نور" متطوعة في برنامج أندية السكان من أسيوط، وعضو في فرقة "نواة" المسرحية، التي تناقش القضايا المعاصرة وتعبّر عنها، بعروض يشاهدها أهالي القرى.



‏وتحدثت "يامنة" -والدة "نور"- عن أحاسيسها كأم، وكيف تشعر بأنها لم تقدم الكثير لأبنائها، وتتمنى أن تراهم في مناصب جيدة، خاصةً بعد حصول "نور" على درجة الماجستير مؤخرًا.



‏وأشارت الفنانة سلوى محمد علي إلى أنها قبل مشاهدة الفيلم، تخوفت من أن تكون رسالته مباشرة، لأن طبيعة الفيلم الوثائقي تميل إلى تقديم الفكرة بشكل واضح ومباشر، لكن ما أنقذ الفيلم من هذه النقطة هو حضور "نور" ووالدتها وجدتها المتميز، وطريقتهن في السرد، لافتةً إلى أنهن تحدثن ببساطة، وهذا دليل على قوتهن، وبحثهن عن النقط المضيئة دائمًا في حياتهن.



‏ونوَّهت الفنانة سلوى محمد علي بأهمية الفرق مثل فرقة "نواة" المسرحية، لأنها تقدم عروض تتناول القضايا والمشكلات التي يعيشونها على المسرح، مبينةً أن الأهم من تقديم رسائل مباشرة هو التراكم الذي يصل بالجمهور إلى الرسالة، فتتسلل إليه بشكل غير مباشر.



وقالت مدير برنامج الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان سعاد السيد: "لدينا مشروع مع مؤسسة (اتجاه) ووزارة الشباب والرياضة، هذا المشروع يحرّكه الشباب بأفكارهم، من عروض مسرحية إلى موسيقى، كل شيء يأتي منهم"، مشيرةً إلى أن علاقتها بـ"نور" بدأت خلال تدريب في دمياط.



وقال الفنان مصطفى عماد إنه أحد أعضاء مشروع "نواة"، ومتطوع منذ عام 2020 في أسيوط ومنذ عام 2021 بالقاهرة، وعضو بفرق "شمندورة"، وهي عبارة عن متطوعين يعملون على كتابة الأغاني وتلحينها في عروض بالقرى، مضيفًا: "من الصعب أن توجّه نصيحة بشكل مباشر ويستمع الجمهور إليها، لكن الأمر يصبح أسهل من خلال العروض، لأنهم يسعدون بها ويتفاعلون معها، لذلك سأظل عضوًا متطوعًا في مؤسسة (اتجاه)، لأننا نقدم شيئًا مهمًا في محافظات كثيرة".



‏والفيلم يُعرض ضمن شراكة عقدها مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة مع مهرجان الفنون المجتمعية في دورته الثامنة، والذي يُقام هذا العام كمسار ضمن فعاليات مهرجان إيزيس.

