من القاهرة إلى الصعيد.. "مسرح العرائس" يعود لمنافسة الألعاب الإلكترونية بدعم من وزارة الثقافة

في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء الفنون التفاعلية التي تراجعت أمام اجتياح الألعاب الإلكترونية، أطلقت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة مهرجانًا خاصًا بـ"مسرح العرائس"، بهدف تعزيز الخيال لدى الأطفال وإعادة ربطهم بالفنون التراثية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضحت جبارة أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة مجتمعية ملحة، في ظل تزايد اعتماد الأطفال على الأجهزة الإلكترونية، وما تسببه من أضرار تتجاوز أحيانًا الفوائد. وأكدت أن مسرح العرائس يمنح الطفل مساحة للتفاعل المباشر مع الدمية، مما يثري خياله ويعزز قدراته الإبداعية.

وأشارت جبارة إلى أن الانطلاقة جاءت من المعهد العالي لفنون الطفل، الذي يضم قسمًا متخصصًا في فنون العرائس، حيث تم تقديم شخصية جديدة باسم "فرحة"، وهي دمية من ذوي الهمم، تحمل رسائل توعوية هادفة حول تقبل الآخر والتخلص من السلوكيات السلبية.

المهرجان يستمر لمدة أسبوع

ويستمر المهرجان لمدة أسبوع، متضمنًا سلسلة من الورش المتخصصة في مجالات كتابة عروض العرائس، وتصميم الميكانيزم، وخيال الظل، والماسك، والديكورات، وغيرها من الفنون المرتبطة بهذا المسرح العريق.

وفي إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تم توسيع نطاق الفعاليات لتشمل عددًا من المحافظات، منها القليوبية، ومحافظات القناة، والصعيد، في محاولة لكسر مركزية الأنشطة الثقافية بالعاصمة وإيصال الفن الهادف إلى مختلف فئات المجتمع.