بسبب دعاية لمرشح .. استبعاد مديرة مدرسة ابتدائي في المنوفية

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، استبعاد مدير مدرسة أبو مشهور الابتدائية التابعة لمركز بركة السبع.

جاء ذلك اثر التحقيق في دخول مرشح محتمل للانتخابات البرلمانية للمدرسة وتوزيع كراسات علي الأطفال تحمل اسمه.

واكد وكيل وزارة التعليم، أنه يحظر علي اي مرشح أو اي شخص ممارسة نشاط سياسي داخل منشأة تعليمية وهو مخالف للقوانين وتم التنبيه علي الجميع في إدارت المحافظة بفصل السياسة عن التعليم.

وأوضح أنه تم التحقيق في الواقعة فور ظهور الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمرشح محتمل للانتخابات البرلمانية بمركز بركة السبع يوزع كراسات علي طلاب مدرسة ابتدائية تحمل صورته في صور للدعايا الانتخابية داخل المدرسة.

وظهرت صورة الطالبات داخل المدرسة والفصول يحملون صورة كراسات عليها صورة المرشح المحتمل وتم تداول الصور علي موقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الاستياء بين الجميع.