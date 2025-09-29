حملة موسعة لإزالة التعديات وضبط الشارع بحي شمال الغردقة

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة موسعة، اليوم الاثنين، استهدفت عدداً من المناطق الحيوية داخل نطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف الجهود اليومية للقضاء على التعديات والإشغالات العشوائية وضبط الشارع.

وشملت الحملة منطقة تقسيم الجوهرة، حيث جرى إزالة كافة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام بما يضمن سيولة الحركة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما امتدت الجولة إلى ورش الشوارع الحيوية مثل السلام، الكهف، وسمير زوايا، للتأكد من التزام أصحاب الورش بالمواعيد القانونية للغلق، تنفيذًا للتعليمات المنظمة الرامية للحفاظ على راحة المواطنين.

وخلال الحملة، تم التنبيه على ورشة لخدمات إطارات سيارات بجوار مسجد التقوى بعدم استخدام مسدس الهواء لفك الإطارات عقب الساعة السابعة مساءً، لما يسببه من ضوضاء وإزعاج للأهالي.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة أن الحملات اليومية ستتواصل مع تكثيف المتابعة الميدانية، التزامًا بتوجيهات المحافظ، بما يحقق الانضباط ويضمن النظام العام داخل نطاق الحي.