قطاع المعاهد الأزهرية يطلق حملة «عقلُك أمانة» لحماية الفكر وترسيخ الوسطية

الإمام الأكبر أحمد الطيب
الإمام الأكبر أحمد الطيب
محمد شحتة

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، أطلق قطاع المعاهد الأزهرية حملة «عقلُك أمانة» داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي ينفذها مكتب (بناء)، في إطار رسالة الأزهر الشريف الخالدة لحماية الفكر، وصون العقول، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

وأكد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الأزهر المستمرة في بناء الإنسان، وصيانة وعيه من أي انحراف أو فكر مغلوط، موضحًا أن العقل أمانة يجب الحفاظ عليها بالتربية السليمة والمعرفة الصحيحة، مشددًا على أن حماية العقول لا تقل أهمية عن حفظ النفس، لأنها الضمانة الحقيقية لحفظ الهُوية.

من جانبه، صرّح فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن إطلاق مبادرة (عقلُك أمانة) يعكس الدور الريادي للأزهر في تحصين الشباب، وتعزيز الانتماء للوطن، وترسيخ العقلية الأزهرية المستنيرة في نفوس الطلاب والأجيال الصاعدة، مؤكدًا أن مكتب (بناء) ليس مجرد فكرة وقتية، بل رؤية استراتيجية تستهدف صون العقول وحماية الفكر، في ظل توجيهات الإمام الأكبر.

وتأتي حملة «عقلُك أمانة» لتؤكد أن الأزهر الشريف ماضٍ في أداء رسالته التاريخية في بناء العقول الواعية، وحماية الشباب من الانجراف وراء الأفكار المنحرفة أو الشبهات المغلوطة، عبر نشر قيم الوسطية، وتعزيز الهوية الوطنية والدينية الراسخة، ويجدد عهده في أن يظل حصنًا منيعًا للفكر المستنير، ومنارة هداية تهدي الأجيال إلى طريق الحق والاعتدال.

