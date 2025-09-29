قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 2 طن منتجات غذائية ومشروبات وألبان منتهية الصلاحية ببني سويف

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذت فرق من إدارة مراقبة الأغذية بادارات (الواسطي،ناصر ،بني سويف شرق النيل ،اهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن )حملات مكثفة  شملت المرور على 143 منشأة من المنشآت الغذائية المختلفة بدائرة المحافظة

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 2 طن مواد ومنتجات غذائية ومشروبات وألبان بواقع ( 70جركن زيت بإجمالي وزن (1050) كجم ، و19 برميل طحينة  بإجمالي وزن (950) كجم ، و20 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية،60 كيس سناكس و 3400 لتر لبن  فرز محملة علي سيارة و ٢ توكتوك ،250 كجم شيبسي مخلفات مصانع  ، بالإضافة إلى إعداد نحو 275 كجم  مواد غذائية مختلفه(منتجات لحوم ودواجن وألبان ....) و25  لتر خل  وزيت طعام و لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي وبه تغير في الخواص الطبيعية، بخلاف سحب 6 عينات لمصنعات لحوم ودواجن وألبان لإرسالها الي المعمل المشترك ببني سويف لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن مواد غذائية"بدون ترخيص"عُثر بداخله على 4560 زجاجة مشروبات متنوعة،(960 زجاجة مشروب طاقة 3600 زجاجة مياه غازية)، حيث تم التحفظ عليها بشكل مؤقت، وسحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة  لاتخاذ الإجراءات القانونية .

بالإضافة إلى تحرير 150 محضراً  لمنشآت غذائية ومطاعم ومحلات جزارة  شملت 63 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، و77لعدم وجود شهادات صحية سارية تفيد بخلو العاملين في مجال ونشاط المواد الغذائية من الأمراض المعدية ، بجانب 10 محاضر لمخالفات خاصة بشان تنظيم وتصنيع وبيع المُثلجات ونقل لحوم  وأعمال تعبئة وتغليف ، فضلا عن رصد 10 منشآت تُدار بدون ترخيص

شارك في الحملات عدد من مراقبي الأغذية  من المديرية وهم :  خالد خليفة ،  سعيد عبدربه ،  مهدي إسماعيل  وفرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية

