رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير الدراسة بمعاهد الخادمية ودفرية

تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، سير العمل الدراسي بمجمع معاهد الخادمية الابتدائي ومعهدي الخادمية الثانوي بنين وفتيات، ومعهد دفرية الابتدائي التابعين لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على مدى انتظام سير العملية التعليمية بمعاهد الإدارة.

وحرص رئيس المنطقة على متابعة تواجد القوى العاملة والموجهين بالمعاهد، وتوزيع المناهج الدراسية، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب، ومحاورتهم بداخل الفصول لقياس المستوى العلمي لديهم ومعرفة نسب تحصيلهم من المعلمين، محاورًا قيادات المعاهد حول احتياجاتهم اللازمة لتوفيرها في الفترة المقبلة.

كما اطلع الشيخ «طلحة» على طرق تحضير المعلمين للدروس، والمناهج الدراسية وجداول حصص المعلمين، وتفقد مدى الاهتمام بنظافة المعاهد التي تابعها، ومدى كثافة الحضور الطلابي بها.

وحث هيئة التدريس علي أهمية بث روح التعاون مع قيادات المعاهد، للنهوض بالعملية التعليمية.