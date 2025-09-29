حالة الطقس غدا .. جو شديد الحرارة في سيناء وجنوب مصر

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا غلى أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 21

6 أكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 31 20

رفح 30 21

رأس سدر 31 21

نخل 32 18

كاترين 30 15

الطور 32 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 34 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 35 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 40 24

الوادي الجديد 39 19

أبو سمبل 39 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 29

المدينة المنورة 42 29

الرياض 40 26

المنامة 36 30

أبو ظبي 38 29

الدوحة 40 29

الكويت 42 28

دمشق 30 14

بيروت 29 24

عمان 27 16

القدس 27 17

غزة 29 23

بغداد 38 24

مسقط 35 30

صنعاء 26 12

الخرطوم 41 29

طرابلس 28 22

تونس 31 19

الجزائر 25 21

الرباط 25 13

نواكشوط 34 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 08

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 35 22

نيودلهي 33 26

جاكرتا 31 23

بكين 30 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 28 20

أثينا 24 16

روما 26 13

باريس 20 09

مدريد 25 13

برلين 14 05

لندن 20 11

مونتريال 18 06

موسكو 11 01

نيويورك 28 14

واشنطن 26 16

أديس أبابا 23 12