المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. جو شديد الحرارة في سيناء وجنوب مصر

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا غلى أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس بالاسماعيلية

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 21

6 أكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 31 20

رفح 30 21

رأس سدر 31 21

نخل 32 18

كاترين 30 15

الطور 32 25

طابا 33 22

حالة الطقس غدًا

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 34 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 35 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 40 24

الوادي الجديد 39 19

أبو سمبل 39 24

الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 29

المدينة المنورة 42 29

الرياض 40 26

المنامة 36 30

أبو ظبي 38 29

الدوحة 40 29

الكويت 42 28

دمشق 30 14

بيروت 29 24

عمان 27 16

القدس 27 17

غزة 29 23

بغداد 38 24

مسقط 35 30

صنعاء 26 12

الخرطوم 41 29

طرابلس 28 22

تونس 31 19

الجزائر 25 21

الرباط 25 13

نواكشوط 34 24

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 08

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 35 22

نيودلهي 33 26

جاكرتا 31 23

بكين 30 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 28 20

أثينا 24 16

روما 26 13

باريس 20 09

مدريد 25 13

برلين 14 05

لندن 20 11

مونتريال 18 06

موسكو 11 01

نيويورك 28 14

واشنطن 26 16

أديس أبابا 23 12

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط درجات الحرارة غدا درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

