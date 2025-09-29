قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسين الشحات رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري
توابع زلزال المارد الأحمر.. هجوم على فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
نتنياهو: إسرائيل ستستكمل الحرب إذا رفضت حماس خطة ترامب
نتنياهو: أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة
نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية سننهي المهمة بأنفسنا
ترامب: الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة بشأن غزة
نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل
خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
برلمان

برلمانية: التعاون مع الإمارات في الطيران يعزز التصنيع التكنولوجي ويدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات الذكية

مصر والإمارات
مصر والإمارات
حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقات والمباحثات التي تجري بين مصر ودولة الإمارات في مجال الطيران المدني، لا تقتصر فقط على تعزيز النقل الجوي، بل تمثل منصة حقيقية لتوطين التكنولوجيا وتحفيز الصناعات الذكية في مصر، لاسيما المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

فتح الباب أمام شراكات صناعية جديدة بين البلدين

وأكدت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذا التعاون يفتح الباب أمام شراكات صناعية جديدة بين البلدين، خصوصًا في مجال تصنيع مكونات الطائرات، وتطوير أنظمة الملاحة الذكية، والبنية التحتية الرقمية للمطارات، وهو ما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المتقدمة.

وأضافت أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، والتعاون معها يمنح مصر فرصة لتسريع خطاها في هذا الاتجاه، مشددة على ضرورة استثمار هذا التعاون في دعم الصناعة الوطنية من خلال نقل التكنولوجيا، وتدريب الكفاءات المصرية، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال الواعد.

وأشارت النائبة إلى أن لجنة الصناعة تدعم أي توجه حكومي نحو تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتوسيع دائرة التصنيع التكنولوجي في مصر، مطالبة بوضع استراتيجية واضحة للاستفادة من هذا التعاون في تعزيز الصناعات المرتبطة بالطيران، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

مصر ودولة الإمارات النائبة إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة مجال الطيران المدني

