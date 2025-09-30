نصف ساعة مشي يومياً.. سر الحماية من أمراض القلب والسكري

كشفت دراسات طبية حديثة أن ممارسة رياضة المشي بانتظام، ولو لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، كفيلة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكد الباحثون أن المشي يساعد في تحسين الدورة الدموية، ويزيد من مرونة الشرايين، ما يعزز من كفاءة القلب في ضخ الدم للجسم.

ولا يقتصر دور المشي على الجانب الجسدي فحسب، بل يمتد إلى الصحة النفسية، إذ أوضحت الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون المشي بانتظام يشعرون بانخفاض في مستويات التوتر والقلق، إضافة إلى تحسن ملحوظ في جودة النوم.

كما يساهم المشي في حرق الدهون الزائدة والحفاظ على وزن صحي، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على صحة العظام والمفاصل.

وينصح الأطباء بالبدء بخطوات بسيطة كالمشي داخل الحديقة أو صعود السلالم بدلاً من المصعد، ثم زيادة المدة تدريجياً حتى تصل إلى نصف ساعة يومياً. إنها عادة بسيطة، لكنها قد تكون خط الدفاع الأول ضد أخطر الأمراض المزمنة.