وزير السياحة والآثار: لدينا تنوع يتيح للسائح الجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تختلف بشكل كبير عن أي مكان في العالم، مشيرا إلى أنه لدينا تنوع يتيح للسائح الجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن أهم ما يميز المنتج المصري هو تنوع الآثار التي تغطي كل الحقب التاريخية، مؤكدا أنه لدينا تنوع في الآثار سواء إسلامي أو قبطي أو فرعوني.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير و غير مسبوق بالمتحف المصري الكبير ويتابع تطوراته بشكل مفصل، مؤكدا أنه لديه حرص دائم على أن ينتهي العمل في أسرع وقت وبأفضل صورة.