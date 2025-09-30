قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131
فضل صلاة قيام الليل وكثرة عدد الركعات فيها.. تعرف عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات: آبل تجهز لإطلاق MacBook Pro بمعالج M5 نهاية 2025 وبشاشات OLED في 2026

آبل
آبل
احمد الشريف

أشار مارك جورمان، الخبير الموثوق في شؤون آبل، إلى أن الشركة تستعد لطرح أجيال جديدة من أجهزة MacBook Pro، متوقعاً إطلاقها في توقيت يختلف عن الجدول السنوي المعتاد للشركة.

MacBook Pro بمعالج M5 قادم مطلع 2026

قال جورمان، في نشرته الإخبارية "Power On"، إنه يتوقع أن تصل موديلات MacBook Pro الجديدة إلى الأسواق في فترة تتراوح بين أواخر عام 2025 وبداية عام 2026، على ألا يتجاوز إطلاقها شهر مارس كحد أقصى.

وأوضح التقرير أن هذه الموديلات القادمة سيتم تزويدها بالجيل الجديد من معالجات سلسلة M5، والتي تشمل شرائح M5 و M5 Pro و M5 Max. 

تأتي هذه التوقعات متوافقة مع إشارات سابقة من محلل سلسلة التوريد مينغ تشي كو، والتي أشارت إلى تأخر وصول الموديلات الجديدة إلى أوائل العام المقبل بدلاً من إطلاقها التقليدي في شهر أكتوبر. يُذكر أن آبل طرحت سابقاً موديلات MacBook Pro بمعالجات M2 Pro و M2 Max في يناير 2023، مما يفتح الباب أمام إطلاق مبكر في العام.

ترقية كبرى في 2026: شاشة OLED وخاصية اللمس

أشارت الشائعات إلى أن الترقيات الكبيرة والجوهرية لخط إنتاج MacBook Pro لن تأتي قبل أواخر عام 2026. ومن المتوقع أن تشمل هذه الترقية أربع ميزات رئيسية:

شاشة OLED: لتحسين مستويات التباين ودقة الألوان بشكل كبير.

شاشة تعمل باللمس (Touch Screen).

تصميم أنحف.

معالجات سلسلة M6 المصنوعة بتقنية 2 نانومتر (2nm)، والتي ستشمل إصدارات Pro و Max.

وأفادت التسريبات أيضاً بأن آبل تعمل على دمج الاتصال الخلوي (Cellular Connectivity) في أجهزة Mac، ومن المرجح أن تكون موديلات MacBook Pro المزودة بشاشات OLED هي أول من يحصل على مودم مصمم خصيصاً من آبل، على غرار شريحة C1 في هاتف iPhone 16e أو C1X في iPhone Air.

 وإضافة إلى ذلك، يُشاع أن حجم "النوتش" (الشق) الأمامي سيتم تقليصه في هذه الموديلات الجديدة.

آبل MacBook Pro MacBook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

تواضعوا لله.. هاني تمام يحذر: الاستعلاء بالعبادة والطاعة من تلبيسات الشيطان

بخاخ الربو

أمين الإفتاء: استخدام بخاخ الربو عند الضرورة لا يبطل الصيام

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

بالصور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد