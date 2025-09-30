تسريبات: آبل تجهز لإطلاق MacBook Pro بمعالج M5 نهاية 2025 وبشاشات OLED في 2026

أشار مارك جورمان، الخبير الموثوق في شؤون آبل، إلى أن الشركة تستعد لطرح أجيال جديدة من أجهزة MacBook Pro، متوقعاً إطلاقها في توقيت يختلف عن الجدول السنوي المعتاد للشركة.

MacBook Pro بمعالج M5 قادم مطلع 2026

قال جورمان، في نشرته الإخبارية "Power On"، إنه يتوقع أن تصل موديلات MacBook Pro الجديدة إلى الأسواق في فترة تتراوح بين أواخر عام 2025 وبداية عام 2026، على ألا يتجاوز إطلاقها شهر مارس كحد أقصى.

وأوضح التقرير أن هذه الموديلات القادمة سيتم تزويدها بالجيل الجديد من معالجات سلسلة M5، والتي تشمل شرائح M5 و M5 Pro و M5 Max.

تأتي هذه التوقعات متوافقة مع إشارات سابقة من محلل سلسلة التوريد مينغ تشي كو، والتي أشارت إلى تأخر وصول الموديلات الجديدة إلى أوائل العام المقبل بدلاً من إطلاقها التقليدي في شهر أكتوبر. يُذكر أن آبل طرحت سابقاً موديلات MacBook Pro بمعالجات M2 Pro و M2 Max في يناير 2023، مما يفتح الباب أمام إطلاق مبكر في العام.

ترقية كبرى في 2026: شاشة OLED وخاصية اللمس

أشارت الشائعات إلى أن الترقيات الكبيرة والجوهرية لخط إنتاج MacBook Pro لن تأتي قبل أواخر عام 2026. ومن المتوقع أن تشمل هذه الترقية أربع ميزات رئيسية:

شاشة OLED: لتحسين مستويات التباين ودقة الألوان بشكل كبير.

شاشة تعمل باللمس (Touch Screen).

تصميم أنحف.

معالجات سلسلة M6 المصنوعة بتقنية 2 نانومتر (2nm)، والتي ستشمل إصدارات Pro و Max.

وأفادت التسريبات أيضاً بأن آبل تعمل على دمج الاتصال الخلوي (Cellular Connectivity) في أجهزة Mac، ومن المرجح أن تكون موديلات MacBook Pro المزودة بشاشات OLED هي أول من يحصل على مودم مصمم خصيصاً من آبل، على غرار شريحة C1 في هاتف iPhone 16e أو C1X في iPhone Air.

وإضافة إلى ذلك، يُشاع أن حجم "النوتش" (الشق) الأمامي سيتم تقليصه في هذه الموديلات الجديدة.