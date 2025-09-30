سؤال فى النواب لتشجيع تملك وإدارة الشباب للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية لتشجيع الشباب المصرى بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، متسائلاً: “ما هي الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة بالشباب، باعتبارها قاطرة للتنمية ومفتاحًا لفرص العمل، في ظل العقبات التي يواجهها الشباب من تعقيدات رخص التشغيل، وصعوبة الحصول على التمويل، والبيروقراطية القاتلة؟”.

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً: “ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف الشباب لتملك وادارة هذه المشروعات؟ ولماذا لا تزال إجراءات الترخيص للمشروعات الصغيرة معقدة رغم إعلان الدولة عن تبسيطها؟ وأين دور البنوك في توفير قروض ميسرة حقيقية بعيدًا عن الشروط التعجيزية للشباب؟ وكيف ستواجه الحكومة هيمنة السوق العشوائية التي تقتل حماس الشباب وتمنع استقرار مشروعاتهم؟ وهل هناك خطة فعلية لربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى بدلًا من تركها تموت منفردة؟ ولماذا لا يتم إنشاء منصات إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية؟”.

وطالب النائب أشرف أمين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين بالإسراع فى إنشاء مكاتب خدمات موحدة للشباب داخل المحافظات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة بسرعة وبدون تعقيد وتخصيص مناطق صناعية صغيرة وحاضنات أعمال مجهزة بالبنية التحتية للشباب بأسعار رمزية والتوسع في المعارض المحلية والإقليمية لتسويق منتجات الشباب بشكل مجاني أو شبه مجاني وعقد شراكات مع الجامعات والمعاهد الفنية لتقديم دعم فني واستشارات مجانية للمشروعات الناشئة مع تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للشباب في أول 3 سنوات من المشروع لتشجيعهم على الاستمرار.