المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

سؤال فى النواب لتشجيع تملك وإدارة الشباب للمشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية لتشجيع الشباب المصرى بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، متسائلاً: “ما هي الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة بالشباب، باعتبارها قاطرة للتنمية ومفتاحًا لفرص العمل، في ظل العقبات التي يواجهها الشباب من تعقيدات رخص التشغيل، وصعوبة الحصول على التمويل، والبيروقراطية القاتلة؟”.

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً: “ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف الشباب لتملك وادارة هذه المشروعات؟ ولماذا لا تزال إجراءات الترخيص للمشروعات الصغيرة معقدة رغم إعلان الدولة عن تبسيطها؟ وأين دور البنوك في توفير قروض ميسرة حقيقية بعيدًا عن الشروط التعجيزية للشباب؟ وكيف ستواجه الحكومة هيمنة السوق العشوائية التي تقتل حماس الشباب وتمنع استقرار مشروعاتهم؟ وهل هناك خطة فعلية لربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى بدلًا من تركها تموت منفردة؟ ولماذا لا يتم إنشاء منصات إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية؟”.

وطالب النائب أشرف أمين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين بالإسراع فى إنشاء مكاتب خدمات موحدة للشباب داخل المحافظات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة بسرعة وبدون تعقيد وتخصيص مناطق صناعية صغيرة وحاضنات أعمال مجهزة بالبنية التحتية للشباب بأسعار رمزية والتوسع في المعارض المحلية والإقليمية لتسويق منتجات الشباب بشكل مجاني أو شبه مجاني وعقد شراكات مع الجامعات والمعاهد الفنية لتقديم دعم فني واستشارات مجانية للمشروعات الناشئة مع تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للشباب في أول 3 سنوات من المشروع لتشجيعهم على الاستمرار.

مجلس النواب حنفى جبالى مصطفى مدبولى مجلس الوزراء

