معوقات تواجه صناعة الحديد في مصر.. تفاصيل

الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة
رئيس الوزراء يطلع على الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمنوفية خلال الفترة من 2014 - 2025
كشف الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل إطلاق استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة الحديد والصلب على 10 سنوات، وحتى تصل لأهدافها تحتاج 15 عامًا.


وقال الصفتي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن صناعة الحديد في مصر تواجه العديد من المعوقات لعل أولها ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث إن الحديد من الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة في مصر، لأنها تعتمد على الفحم ومصر تستورده وكذلك ارتفاع أسعار الأفران الكهربائية.

وأضاف أن مصر تعتمد بشكل كبير جدا على استيراد الخامات، حيث تقوم صناعة الحديد على أمرين الأول إعادة تصنيع الخردة أو مصادر طبيعية للحديد والاثنين فيهما عجز في مصر.

وأكد أن “الوضع الاقتصادي لمصر يجعل فترة استخدام المنتجات المصنعة من الحديد طويلة، بمعنى أن السيارة على سبيل المثال قد تستغرق مع صاحبها 20 سنة، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وهذا يجعلنا نستورد الخردة من الخارج”.

