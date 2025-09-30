معوقات تواجه صناعة الحديد في مصر.. تفاصيل

كشف الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل إطلاق استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة الحديد والصلب على 10 سنوات، وحتى تصل لأهدافها تحتاج 15 عامًا.



وقال الصفتي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن صناعة الحديد في مصر تواجه العديد من المعوقات لعل أولها ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث إن الحديد من الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة في مصر، لأنها تعتمد على الفحم ومصر تستورده وكذلك ارتفاع أسعار الأفران الكهربائية.

وأضاف أن مصر تعتمد بشكل كبير جدا على استيراد الخامات، حيث تقوم صناعة الحديد على أمرين الأول إعادة تصنيع الخردة أو مصادر طبيعية للحديد والاثنين فيهما عجز في مصر.

وأكد أن “الوضع الاقتصادي لمصر يجعل فترة استخدام المنتجات المصنعة من الحديد طويلة، بمعنى أن السيارة على سبيل المثال قد تستغرق مع صاحبها 20 سنة، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وهذا يجعلنا نستورد الخردة من الخارج”.