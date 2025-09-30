مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بإطلاق القنابل الغازية والرصاص باتجاه تجمعات المواطنين والمنازل المحيطة بجمع الشفاء الطبي، الواقع في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة.

وأضاف أن ذلك يولد مزيدا من الضغط على العائلات التي تصر على البقاء في مدينة غزة على النزوح باتجاه المناطق الجنوبية، مشيرا إلى أن مدينة غزة ما زالت تشهد قصفا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن غارات قوية وعنيفة وكثيفة باتجاه مخيم الشاطئ الذي لا زال تتواجد به أعداد كثيرة من العائلات التي تصر على البقاء في مدينة غزة، وهناك ثلاث غارات أخرى شنتها الطائرات في اتجاه حي الصبره الواقع في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة.

وتابع أن حي النصر ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان شهدت أيضا قصفا مكثفا، كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت على الأرض واقتربت من شارع الجلاء وسط مدينة غزة وأطلقت النيران بشكل مكثف باتجاه مفترق السرايا قلب غزة.

