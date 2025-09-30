أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 عدد من المباريات ، أبرزها مواجهة ليفربول مع جالطة سراى التركي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



دوري أبطال أوروبا



كايرات ألماتي × ريال مدريد – الثامنة إلا ربع مساء



أتالانتا × كلوب بروج – الثامنة إلا ربع مساء

جالطة سراي × ليفربول – العاشرة مساء

إنتر ميلان × سلافيا براج – العاشرة مساء

تشيلسي × بنفيكا – العاشرة مساء

بافوس × بايرن ميونخ – العاشرة مساء

أتلتيكو مدريد × آينتراخت فرانكفورت – العاشرة مساء

مارسيليا × أياكس – العاشرة مساء

بودو جليمت × توتنهام هوتسبير – العاشرة مساء

دوري أبطال آسيا للنخبة



السد × الشارقة – السابعة مساء

اتحاد جدة × شباب الأهلي – التاسعة والربع مساء

كأس العالم للشباب



مصر × نيوزيلندا – الحادية عشر مساء

باناما × أوكرانيا – الحادية عشر مساء