أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 عدد من المباريات ، أبرزها مواجهة ليفربول مع جالطة سراى التركي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
كايرات ألماتي × ريال مدريد – الثامنة إلا ربع مساء
أتالانتا × كلوب بروج – الثامنة إلا ربع مساء
جالطة سراي × ليفربول – العاشرة مساء
إنتر ميلان × سلافيا براج – العاشرة مساء
تشيلسي × بنفيكا – العاشرة مساء
بافوس × بايرن ميونخ – العاشرة مساء
أتلتيكو مدريد × آينتراخت فرانكفورت – العاشرة مساء
مارسيليا × أياكس – العاشرة مساء
بودو جليمت × توتنهام هوتسبير – العاشرة مساء
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد × الشارقة – السابعة مساء
اتحاد جدة × شباب الأهلي – التاسعة والربع مساء
كأس العالم للشباب
مصر × نيوزيلندا – الحادية عشر مساء
باناما × أوكرانيا – الحادية عشر مساء